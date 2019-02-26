Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,88 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,88 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg19,8819,88
Kuru kayısı Kg9,5618,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg13,5013,50
Gün kurusu kayısı Kg19,0019,00
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg17,4917,49

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:14 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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