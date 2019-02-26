Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,88 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,88 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
| Kg
|19,88
|19,88
|Kuru kayısı
| Kg
|9,56
|18,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|13,50
|13,50
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|19,00
|19,00
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|17,49
|17,49
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:14 Kaynak: AA
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