Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 16,50 21,00 Jumbo kayısı Kg 19,91 19,91 Kuru kayısı Kg 7,60 19,50 Endüstriyel kuru kayısı Kg 11,00 11,00 Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg 12,84 24,37

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 16,50-21 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: