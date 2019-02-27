Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 16,50-21 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 16,50-21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|16,50
|21,00
|Jumbo kayısı
| Kg
|19,91
|19,91
|Kuru kayısı
| Kg
|7,60
|19,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|11,00
|11,00
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|12,84
|24,37
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:13 Kaynak: AA
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