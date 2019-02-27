Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 16,50-21 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 16,50-21 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg16,5021,00
Jumbo kayısı Kg19,9119,91
Kuru kayısı Kg7,6019,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg11,0011,00
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg12,8424,37

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:13 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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