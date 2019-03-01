Malatya Ticaret Borsası
23 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|19,00
|19,00
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|13,89
|13,89
|Kuru kayısı
| Kg
|11,59
|16,69
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|5,60
|6,00
|Şekerpare kayısı (3 nolu)
| Kg
|13,50
|19,13
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: AA
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