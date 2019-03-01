Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

23 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg19,0019,00
Gün kurusu kayısı Kg13,8913,89
Kuru kayısı Kg11,5916,69
Kesmelik kuru kayısı Kg5,606,00
Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg13,5019,13

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 04:53 Kaynak: AA

Ekonomi
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