Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,12 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|11,12
|11,12
|Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite)
| Kg
|3,14
|3,14
|Şekerpare kayısı (4 nolu)
| Kg
|11,00
|11,00
|Kayısı çekirdeği (iç tatlı)
| Kg
|11,00
|11,00
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:59 Kaynak: AA
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