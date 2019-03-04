Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,12 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg11,1211,12
Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite) Kg3,143,14
Şekerpare kayısı (4 nolu) Kg11,0011,00
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg11,0011,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:59 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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