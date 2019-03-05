Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,20 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,20 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg16,2016,20
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,987,07
Kuru kayısı Kg10,2516,00
Endüstriyel kırıntı kuru kayısı Kg2,622,62
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg15,4215,42

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:31 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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