Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,20 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 16,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|16,20
|16,20
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,98
|7,07
|Kuru kayısı
| Kg
|10,25
|16,00
|Endüstriyel kırıntı kuru kayısı
| Kg
|2,62
|2,62
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|15,42
|15,42
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:31 Kaynak: AA
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