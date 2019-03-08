Malatya Ticaret Borsası
58 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 17,50 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|17,50
|17,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,09
|5,13
|Jumbo naturel kuru kayısı
| Kg
|23,50
|23,50
|Kuru kayısı
| Kg
|5,01
|16,36
|Şekerpare kayısı (4 nolu)
| Kg
|13,78
|13,78
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:17 Kaynak: AA
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