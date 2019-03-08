Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

58 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 17,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 17,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg17,5017,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg3,095,13
Jumbo naturel kuru kayısı Kg23,5023,50
Kuru kayısı Kg5,0116,36
Şekerpare kayısı (4 nolu) Kg13,7813,78

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:17 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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