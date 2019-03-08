Malatya Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Gün kurusu kayısı Kg 17,50 17,50 Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,09 5,13 Jumbo naturel kuru kayısı Kg 23,50 23,50 Kuru kayısı Kg 5,01 16,36 Şekerpare kayısı (4 nolu) Kg 13,78 13,78





Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 17,50 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: