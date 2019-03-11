Malatya Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kuru kayısı Kg 12,70 12,70 Endüstriyel kuru kayısı Kg 6,29 7,86 Kesilmiş kuru kayısı Kg 9,96 9,96 Endüstriyel kırıntı kuru kayısı (3. kalite) Kg 3,09 7,86

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,70 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: