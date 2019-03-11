Malatya Ticaret Borsası
47 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,70 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,70 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|12,70
|12,70
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,29
|7,86
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|9,96
|9,96
|Endüstriyel kırıntı kuru kayısı (3. kalite)
| Kg
|3,09
|7,86
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:02 Kaynak: AA
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