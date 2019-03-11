Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

47 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,70 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 12,70 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg12,7012,70
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,297,86
Kesilmiş kuru kayısı Kg9,969,96
Endüstriyel kırıntı kuru kayısı (3. kalite) Kg3,097,86

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:02 Kaynak: AA

Ekonomi
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