Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg25,0025,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,9810,90
Gün kurusu kayısı Kg14,2514,25
Kuru kayısı Kg13,8915,46
Kayısı çekirdeği (iç tatlı) Kg9,949,94

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 06:07 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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