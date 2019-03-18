Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 19,50 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 19,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|19,50
|19,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,24
|5,24
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|15,50
|16,50
|Kuru kayısı
| Kg
|6,00
|15,21
|Dut kurusu
| Kg
|22,00
|22,00
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:01 Kaynak: AA
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