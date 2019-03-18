Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 19,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 19,50 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg19,5019,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,245,24
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg15,5016,50
Kuru kayısı Kg6,0015,21
Dut kurusu Kg22,0022,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 06:01 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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