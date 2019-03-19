Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 11 ila 20 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 11 ila 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg11,0020,00
Jumbo kayısı Kg18,0018,00
Kuru kayısı Kg10,5018,00
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg9,0015,50
Endüstriyel kuru kayısı Kg3,216,40

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:47 Kaynak: AA

Ekonomi
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