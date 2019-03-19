Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 11 ila 20 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 11 ila 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|11,00
|20,00
| Jumbo kayısı
| Kg
|18,00
|18,00
|Kuru kayısı
| Kg
|10,50
|18,00
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|9,00
|15,50
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,21
|6,40
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 05:47 Kaynak: AA
Alper Potuk'un Estetiksiz Hali Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı
THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak
Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açtı