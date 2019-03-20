Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,01 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,01 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|23,01
|23,01
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,24
|5,24
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|17,26
|17,26
|Kuru kayısı
| Kg
|11,00
|16,14
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|15,20
|15,20
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:02 Kaynak: AA
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