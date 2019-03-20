Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,01 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,01 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg23,0123,01
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,245,24
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg17,2617,26
Kuru kayısı Kg11,0016,14
Naturel kuru kayısı Kg15,2015,20

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:02 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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