Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

47 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,80 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,80 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg26,8026,80
Organik gün kurusu kayısı Kg18,0018,00
Kuru kayısı Kg14,5014,50
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg17,8217,82
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,245,24

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:19 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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