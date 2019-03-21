Malatya Ticaret Borsası
47 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,80 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 26,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|26,80
|26,80
|Organik gün kurusu kayısı
| Kg
|18,00
|18,00
|Kuru kayısı
| Kg
|14,50
|14,50
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|17,82
|17,82
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,24
|5,24
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 06:19 Kaynak: AA
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