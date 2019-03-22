Malatya Ticaret Borsası
46 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,40 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,40 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
| Kg
|21,40
|21,40
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|18,50
|18,50
|Kuru kayısı
| Kg
|13,00
|17,60
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|18,00
|18,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|2,50
|4,30
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: AA
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