Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

46 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,40 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 21,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg21,4021,40
Gün kurusu kayısı Kg18,5018,50
Kuru kayısı Kg13,0017,60
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg18,0018,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg2,504,30

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 05:16 Kaynak: AA

Ekonomi
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