Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 11,47 liradan satıldı.
Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 11,47 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
| Kg
|11,47
|11,47
|Jumbo kayısı
| Kg
|18,41
|19,45
|Kuru kayısı
| Kg
|5,24
|16,26
|Şekerpare kayısı (3 nolu)
| Kg
|18,17
|18,17
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,09
|3,41
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:19 Kaynak: AA
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