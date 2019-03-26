Malatya Ticaret Borsası

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Organik kuru kayısı Kg 11,47 11,47 Jumbo kayısı Kg 18,41 19,45 Kuru kayısı Kg 5,24 16,26 Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg 18,17 18,17 Endüstriyel kuru kayısı Kg 3,09 3,41

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 11,47 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: