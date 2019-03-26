Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 11,47 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında organik kuru kayısının kilogramı 11,47 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg11,4711,47
Jumbo kayısı Kg18,4119,45
Kuru kayısı Kg5,2416,26
Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg18,1718,17
Endüstriyel kuru kayısı Kg3,093,41

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:19 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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