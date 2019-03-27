Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo naturel kuru kayısı
| Kg
|25,00
|25,00
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|17,01
|17,01
|Kuru kayısı
| Kg
|13,10
|13,89
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|21,00
|21,00
|Jumbo kayısı
| Kg
|21,55
|21,55
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:24 Kaynak: AA
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