Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 25 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo naturel kuru kayısı Kg25,0025,00
Gün kurusu kayısı Kg17,0117,01
Kuru kayısı Kg13,1013,89
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg21,0021,00
Jumbo kayısı Kg21,5521,55

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:24 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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