Malatya Ticaret Borsası
44 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|26,00
|26,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,14
|3,24
|Kuru kayısı
| Kg
|5,00
|17,50
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|15,72
|15,72
|Jumbo naturel kuru kayısı
| Kg
|27,00
|27,00
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:26 Kaynak: AA
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