Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

44 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 26 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg26,0026,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg3,143,24
Kuru kayısı Kg5,0017,50
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg15,7215,72
Jumbo naturel kuru kayısı Kg27,0027,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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