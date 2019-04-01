Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg13,5013,50
Naturel kuru kayısı Kg13,1013,10
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg13,8313,83
Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg11,5011,50

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:40 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
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