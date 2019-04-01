Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,50 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|13,50
|13,50
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|13,10
|13,10
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|13,83
|13,83
|Şekerpare kayısı (3 nolu)
| Kg
|11,50
|11,50
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 04:40 Kaynak: AA
Emre Kınay'ın Aldığı Oy Oranı Sosyal Medyada Gündem Oldu
Keşan'da AK Parti ve CHP Aynı Zamanda Zafer Yürüyüşü Yaptı, Kazananı 12 Oy Belirledi
Keşan'da Sonuçlara İtiraz Edildi! Seçimi 11 Oyla AK Partili Aday Kazandı
Kusurlu Mal Satan Tazminat Ödeyecek