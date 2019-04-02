Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

45 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20,20 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20,20 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg20,2020,20
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,988,12
Kuru kayısı Kg12,0015,00
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg17,2017,20
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg8,7010,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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