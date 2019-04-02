Malatya Ticaret Borsası
45 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20,20 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|20,20
|20,20
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,98
|8,12
|Kuru kayısı
| Kg
|12,00
|15,00
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|17,20
|17,20
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|8,70
|10,00
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:44 Kaynak: AA
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