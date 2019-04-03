Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 22-24 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 22-24 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|22,00
|24,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,71
|6,71
|Kuru kayısı
| Kg
|10,00
|14,00
|Gün kurusu
| Kg
|15,50
|15,50
|Kayısı çekirdeği içi tatlı
| Kg
|11,00
|11,00
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:38 Kaynak: AA
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