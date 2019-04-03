Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 22-24 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 22-24 liradan satıldı.


Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg22,0024,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,716,71
Kuru kayısı Kg10,0014,00
Gün kurusu Kg15,5015,50
Kayısı çekirdeği içi tatlı Kg11,0011,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:38 Kaynak: AA

Jumbo, Malatya, Ekonomi
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