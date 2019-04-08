Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 12 liradan satıldı.
Malatya
Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 12 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu kayısı
| Kg
|12,00
|12,00
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|10,20
|18,50
|Kuru kayısı
| Kg
|11,34
|14,08
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|3,94
|3,94
|Dut kurusu
| Kg
|14,00
|14,00
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:33 Kaynak: AA
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