Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 12 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası, System.String[]
Malatya Ticaret Borsası'nda organik gün kurusu kayısının kilogramı 12 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik gün kurusu kayısı

 Kg12,0012,00
Gün kurusu kayısı Kg10,2018,50
Kuru kayısı Kg11,3414,08
Endüstriyel kuru kayısı Kg3,943,94
Dut kurusu Kg14,0014,00

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:33 Kaynak: AA

Malatya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Kıza Otomobilin Çarpma Anı Güvenlik Kamerasına Saniye Saniye Yansıdı Galatasaray, Linnes'le 3 Yıllık Anlaştı Rekabet Kurulu 7 Firma Hakkında Soruşturma Başlattı Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a Konuk Olacak! İlk 11'ler Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.4.2019 19:09:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]