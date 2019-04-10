Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,09 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:23 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,09 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
| Kg
|19,09
|19,09
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|5,24
|5,24
|Kuru kayısı
| Kg
|13,89
|19,63
|Jumbo naturel kuru kayısı
| Kg
|19,00
|19,00
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|11,53
|11,53
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