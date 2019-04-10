Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,09 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,09 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg19,0919,09
Endüstriyel kuru kayısı Kg5,245,24
Kuru kayısı Kg13,8919,63
Jumbo naturel kuru kayısı Kg19,0019,00
Kesilmiş kuru kayısı Kg11,5311,53

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 05:23 Kaynak: AA
Jumbo, Malatya, Ekonomi
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