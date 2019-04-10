Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Jumbo kayısı Kg 19,09 19,09 Endüstriyel kuru kayısı Kg 5,24 5,24 Kuru kayısı Kg 13,89 19,63 Jumbo naturel kuru kayısı Kg 19,00 19,00 Kesilmiş kuru kayısı Kg 11,53 11,53





Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,09 liradan satıldı.Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle: