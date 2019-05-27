Malatya Ticaret Borsası
4 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,50 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:29 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
| Kg
|26,50
|26,50
| Jumbo kayısı
| Kg
|22,80
|22,80
|Kuru kayısı
| Kg
|12,00
|14,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|11,00
|25,50
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