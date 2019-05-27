Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası

Malatya Ticaret Borsası

4 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,50 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası, System.String[]
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 26,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg26,5026,50
Jumbo kayısı Kg22,8022,80
Kuru kayısı Kg12,0014,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg11,0025,50
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 04:29 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Giyim Devi Tiffany&Tomato İcradan Satışa Çıkıyor 11 Haftalık Hamile Olan Hazal Kaya'dan Eşi Ali Atay'la Aşk Pozu Seçime 27 Gün Kala Son Anket! İşte İstanbul'da Son Durum Çin'in Yeni Treni Saatte 600 KM Hız Yapacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 21:21:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]