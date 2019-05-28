Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,18 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:32 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik gün kurusu
| Kg
|18,00
|18,00
| Jumbo kayısı
| Kg
|24,18
|24,18
|Kuru kayısı
| Kg
|13,20
|19,20
|Organik kayısı çekirdek içi
| Kg
|25,00
|25,00
İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı
Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek
Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı
Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!