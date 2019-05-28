Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
Son Dakika Güncel Haber

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,18 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası, System.String[]
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 24,18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik gün kurusu Kg18,00
18,00
Jumbo kayısı Kg24,18
24,18
Kuru kayısı Kg13,20
19,20
Organik kayısı çekirdek içi Kg25,00
25,00
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:32 Kaynak: AA
Jumbo, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu'nun Zor Anları! Montajlanan Videonun Ham Halini İzletmeye Çalıştı Turistik Doğu Ekspresi ilk seferi için yarın hareket edecek Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan'a övgü yağdırdı Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 17:02:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]