Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,84 liradan satıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:55 Kaynak: AA
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Jumbo kayısı
| Kg
|23,84
|23,84
|Kuru kayısı
| Kg
|10,08
|16,63
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|7,30
|9,00
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|15,50
|15,50
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