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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,84 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 23,84 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg23,84
23,84
Kuru kayısı Kg10,08
16,63
Endüstriyel kuru kayısı Kg7,30
9,00
Naturel kuru kayısı Kg15,50
15,50
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:55 Kaynak: AA
Jumbo, Malatya, Ekonomi
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