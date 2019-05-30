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Malatya Ticaret Borsası

43 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 10,30 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 10,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Naturel kuru kayısı Kg10,30
10,30
Kuru kayısı Kg9,18
12,05
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,00
6,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg5,94
5,94
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:36 Kaynak: AA
Malatya, Ekonomi
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