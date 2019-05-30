Malatya Ticaret Borsası
43 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 10,30 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:36 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda naturel kuru kayısının kilogramı 10,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|10,30
|10,30
|Kuru kayısı
| Kg
|9,18
|12,05
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,00
|6,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|5,94
|5,94
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