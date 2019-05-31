Malatya Ticaret Borsası
20 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,50 ila 15,29 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:16 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,50 ila 15,29 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|10,50
|15,29
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|7,87
|7,87
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|6,00
|9,90
|Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite)
|Kg
|3,54
|3,90
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