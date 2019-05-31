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Malatya Ticaret Borsası

20 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,50 ila 15,29 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 10,50 ila 15,29 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg10,5015,29
Kesilmiş kuru kayısı Kg7,877,87
Gün kurusu kayısı Kg6,009,90
Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite) Kg3,543,90
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 05:16 Kaynak: AA
Malatya, Ekonomi
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