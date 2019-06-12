Malatya Ticaret Borsası
3 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 13,10 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:27 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 13,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|13,10
|13,10
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|8,50
|15,53
|Küçükbaş kemikli et
| Kg
|42,42
|42,42
|Büyükbaş kemikli et
| Kg
|29,00
|30,73
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