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Malatya Ticaret Borsası

3 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 13,10 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 13,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg13,1013,10
Gün kurusu kayısı Kg8,5015,53
Küçükbaş kemikli et Kg42,4242,42
Büyükbaş kemikli et Kg29,0030,73
Haber Yayın Tarihi : 12.06.2019 05:27 Kaynak: AA
Malatya, Güncel
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