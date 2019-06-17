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Malatya Ticaret Borsası

43 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Organik kuru kayısı Kg21,0021,00
Naturel gün kurusu kayısı Kg16,0016,00
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg16,0016,00
Kuru kayısı Kg8,0010,00
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:17 Kaynak: AA
Malatya
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