Malatya Ticaret Borsası
43 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 04:17 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda organik kuru kayısının kilogramı 21 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Organik kuru kayısı
| Kg
|21,00
|21,00
|Naturel gün kurusu kayısı
| Kg
|16,00
|16,00
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|16,00
|16,00
|Kuru kayısı
| Kg
|8,00
|10,00
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