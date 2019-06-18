Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 9 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:37 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 9 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|9,00
|9,00
|Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite)
| Kg
|4,00
|4,00
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|12,00
|12,00
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