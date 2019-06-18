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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 9 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 9 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg9,009,00
Endüstriyel kuru kayısı (3. kalite) Kg4,004,00
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg12,0012,00
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 05:37 Kaynak: AA
Malatya, Ekonomi
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