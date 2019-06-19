Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Malatya Ticaret Borsası

54 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 15,90 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası, System.String[]
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 15,90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg15,9015,90
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg10,8010,80
Şekerpare kayısı (8 nolu) Kg10,3510,35
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:00 Kaynak: AA
Malatya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Sisi benzetmesine jet yanıt: Milletimiz ismimi çok iyi biliyor HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 17:54:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]