Malatya Ticaret Borsası
54 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 15,90 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:00 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 15,90 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|15,90
|15,90
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|10,80
|10,80
|Şekerpare kayısı (8 nolu)
| Kg
|10,35
|10,35
İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın Sisi benzetmesine jet yanıt: Milletimiz ismimi çok iyi biliyor
HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu devam edecek