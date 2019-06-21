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Malatya Ticaret Borsası

41 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg18,0018,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,006,00
Kuru kayısı Kg11,5120,51
Endüstriyel kuru kayısı (2. kalite) Kg3,903,90
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:40 Kaynak: AA
11, malatya, ticaret, Ekonomi
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