Malatya Ticaret Borsası
41 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:40 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
| Kg
|18,00
|18,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,00
|6,00
|Kuru kayısı
| Kg
|11,51
|20,51
|Endüstriyel kuru kayısı (2. kalite)
| Kg
|3,90
|3,90
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