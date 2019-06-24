Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 14-18 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:42 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 14-18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
| Kg
|14,00
|18,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|4,50
|4,50
|Kuru kayısı
| Kg
|9,00
|18,00
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|13,20
|13,20
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