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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 14-18 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 14-18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg14,0018,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg4,504,50
Kuru kayısı Kg9,0018,00
Kesilmiş kuru kayısı Kg13,2013,20
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 04:42 Kaynak: AA
Malatya, Ekonomi
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