Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,59-12,80 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:59 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,59-12,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|11,59
|12,80
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,52
|6,52
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|11,48
|11,48
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|5,70
|5,70
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