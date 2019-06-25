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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,59-12,80 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 11,59-12,80 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg11,5912,80
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,526,52
Gün kurusu kayısı Kg11,4811,48
Naturel kuru kayısı Kg5,705,70
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 04:59 Kaynak: AA
Malatya, Ekonomi
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