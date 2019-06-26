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Malatya Ticaret Borsası

2 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 20,83 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 20,83 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg20,8320,83
Endüstriyel kuru kayısı Kg8,998,99
Kuru kayısı Kg12,0012,00
Yaş kayısı Kg9,889,88
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg15,8329,00
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:58 Kaynak: AA
jumbo, malatya, ticaret, Ekonomi
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