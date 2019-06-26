Malatya Ticaret Borsası
2 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 20,83 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:58 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 20,83 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|20,83
|20,83
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|8,99
|8,99
|Kuru kayısı
| Kg
|12,00
|12,00
|Yaş kayısı
| Kg
|9,88
|9,88
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|15,83
|29,00
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