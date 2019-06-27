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Malatya Ticaret Borsası

58 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg20,0020,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg9,909,90
Kuru kayısı Kg10,0013,00
Yaş kayısı Kg9,889,88
Kesmelik kuru kayısı Kg5,205,20
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:32 Kaynak: AA
Jumbo, Malatya, Ekonomi
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