Malatya Ticaret Borsası
58 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:32 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında jumbo kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|20,00
|20,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|9,90
|9,90
|Kuru kayısı
| Kg
|10,00
|13,00
|Yaş kayısı
| Kg
|9,88
|9,88
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|5,20
|5,20
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