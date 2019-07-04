Malatya Ticaret Borsası
50 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 6,12-10,50 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:14 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 6,12-10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|6,12
|10,50
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|16,01
|16,01
|Yaş kayısı
| Kg
|8,05
|14,63
|2. kalite yaş kayısı
| Kg
|2,08
|2,08
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