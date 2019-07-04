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Malatya Ticaret Borsası

50 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 6,12-10,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 6,12-10,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg6,1210,50
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg16,0116,01
Yaş kayısı Kg8,0514,63
2. kalite yaş kayısı Kg2,082,08
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:14 Kaynak: AA
Ekonomi
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