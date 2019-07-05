Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,50 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:22 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu
| Kg
|18,50
|18,50
|Kuru kayısı
| Kg
|13,00
|13,00
|Yaş kayısı
| Kg
|5,50
|14,63
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|11,00
|11,00
Freni boşalan kamyonetin, otomobile ve yayalara çarptığı anlar kameraya yansıdı
Benzine 11 kuruş indirim geldi
Göztepe, Pro Elite League'de şampiyon oldu!
PUBG Mobile'e yeni güncelleme ve 250 bin dolar ödüllü dev yarışma