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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 18,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu Kg18,5018,50
Kuru kayısı Kg13,0013,00
Yaş kayısı Kg5,5014,63
Kesilmiş kuru kayısı Kg11,0011,00
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:22 Kaynak: AA
Malatya, Ekonomi
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