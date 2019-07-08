Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,24-15 liradan satıldı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:54 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,24-15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|14,24
|15,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,96
|6,96
|Yaş kayısı
| Kg
|10,94
|14,63
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