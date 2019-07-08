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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,24-15 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 14,24-15 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg14,2415,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,966,96
Yaş kayısı Kg10,9414,63
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:54 Kaynak: AA
Malatya, Güncel
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