Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Malatya Ticaret Borsası

48 dakika önce

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,50-16,75 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası, System.String[]
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,50-16,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg13,5016,75
Kesilmiş kuru kayısı Kg9,579,57
Şekerpare kayısı (3 nolu) Kg10,0010,50
Endüstriyel kuru kayısı (2. kalite) Kg3,503,50
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:19 Kaynak: AA
Malatya, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da bir avuç üzüm 63 bin liraya satıldı 3 günde mucize etki yaratan sığla yağının kilosu bin 200 liradan satılıyor Kütahya'daki kazanın görüntüleri sosyal medyayı ikiye böldü! Kim hatalı? Kahvecinin yaptığını görünce şoke oldu: O günden beri çay içmiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 17:07:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]