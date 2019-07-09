Malatya Ticaret Borsası
48 dakika önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,50-16,75 liradan satıldı.
Malatya Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:19 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,50-16,75 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|13,50
|16,75
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|9,57
|9,57
|Şekerpare kayısı (3 nolu)
| Kg
|10,00
|10,50
|Endüstriyel kuru kayısı (2. kalite)
| Kg
|3,50
|3,50
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