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Malatya Ticaret Borsası

3 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 19,57 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 19,57 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg19,5719,57
Kuru kayısı Kg5,8025,54
Naturel kuru kayısı Kg21,5021,50
Yaş kayısı Kg5,6010,97
Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:43 Kaynak: AA
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