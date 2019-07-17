Malatya Ticaret Borsası
3 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 19,57 liradan satıldı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:43 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında gün kurusu kayısının kilogramı 19,57 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|19,57
|19,57
|Kuru kayısı
| Kg
|5,80
|25,54
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|21,50
|21,50
|Yaş kayısı
| Kg
|5,60
|10,97
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