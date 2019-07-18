Malatya Ticaret Borsası
3 saat önce
Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,92 liradan satıldı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:07 Kaynak: AA
Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,92 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|13,92
|13,92
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|10,50
|10,50
|Yaş kayısı
| Kg
|12,91
|12,91
|Kayısı çekirdeği iç tatlı
| Kg
|12,50
|12,50
Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Davutoğlu'ndan AK Parti'ye 7 maddelik öneri Ekrem İmamoğlu: Böyle bir yere çocuğum, eşim girmez Digitürk, Galatasaray'a GS TV için ihtar çekti