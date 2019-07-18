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Malatya Ticaret Borsası

3 saat önce

Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,92 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsasında kuru kayısının kilogramı 13,92 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg13,9213,92
Naturel kuru kayısı Kg10,5010,50
Yaş kayısı Kg12,9112,91
Kayısı çekirdeği iç tatlı Kg12,5012,50
Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:07 Kaynak: AA
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