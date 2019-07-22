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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg20,0020,00
Kuru kayısı Kg10,5015,00
Yaş kayısı Kg11,0711,07
Dut kurusu Kg20,0020,00
Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:13 Kaynak: AA
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