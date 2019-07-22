Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:13 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|20,00
|20,00
|Kuru kayısı
| Kg
|10,50
|15,00
|Yaş kayısı
| Kg
|11,07
|11,07
|Dut kurusu
| Kg
|20,00
|20,00
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