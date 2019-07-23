Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 7 ila 16,53 liradan satıldı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:23 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 7 ila 16,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|7,00
|16,53
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|14,00
|14,50
|Yaş kayısı
| Kg
|5,15
|19,78
|Kayısı çekirdeği (tatlı)
| Kg
|11,00
|11,50
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