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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 7 ila 16,53 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 7 ila 16,53 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg7,0016,53
Gün kurusu kayısı Kg14,0014,50
Yaş kayısı Kg5,1519,78
Kayısı çekirdeği (tatlı) Kg11,0011,50
Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:23 Kaynak: AA
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