Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:38 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda jumbo naturel kuru kayısının kilogramı 23 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
| Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo naturel kuru kayısı
| Kg
|23,00
|23,00
|Jumbo kayısı
| Kg
|21,00
|21,00
|Kuru kayısı
| Kg
|14,79
|15,99
|Yaş kayısı
| Kg
|11,89
|12,08
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|10,15
|11,60
Facebook, Cambridge Analytica skandalı için 5 milyar dolar ceza ödeyecek Günay Restaurant'ın eski sahibi Günay Tuncel hayatını kaybetti Avrupa Yatırım Bankası yıl sonuna kadar Türkiye'ye kredi vermeyi durdurdu Taşköprü sarımsağı bu hafta 17 TL'den alıcı buldu