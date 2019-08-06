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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 21,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda gün kurusu kayısının kilogramı 21,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg21,5021,50
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg17,2517,40
Endüstriyel kuru kayısı Kg3,483,48
Kuru kayısı Kg9,9919,50
Naturel kuru kayısı Kg16,7516,75
Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 05:18 Kaynak: AA
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