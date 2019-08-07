Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19-24,13 liradan satıldı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:58 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19-24,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|19,00
|24,13
|Şekerpare kayısı (1 nolu)
| Kg
|17,00
|26,33
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|18,24
|18,24
|Kuru kayısı
| Kg
|13,75
|17,88
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|4,64
|13,92
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