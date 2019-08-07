Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
Son Dakika Ekonomi Haber

Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19-24,13 liradan satıldı.

Malatya Ticaret Borsası, System.String[]
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19-24,13 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg19,0024,13
Şekerpare kayısı (1 nolu) Kg17,0026,33
Gün kurusu kayısı Kg18,2418,24
Kuru kayısı Kg13,7517,88
Naturel kuru kayısı Kg4,6413,92
Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum
Zirveden getirdiği doğal karı, 30 yıldır lezzet şölenine dönüştürüyor Kurbanlık çadırına asılan "Üniversite mezunu koyuncu" yazısı, satışları artırdı Çeşme-Atina seferleri mehterle başladı, iflasla bitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 18:56:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya Ticaret Borsası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]