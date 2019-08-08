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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 17,34 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 17,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg17,3417,34
Şekerpare kayısı (8 nolu) Kg7,307,30
Naturel kuru kayısı Kg17,3417,34
Güneş kurusu kesme Kg12,0012,00
Endüstriyel kuru kayısı (3 kalite) Kg3,483,48
Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: AA
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