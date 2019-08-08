Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 17,34 liradan satıldı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 04:30 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 17,34 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|17,34
|17,34
|Şekerpare kayısı (8 nolu)
| Kg
|7,30
|7,30
|Naturel kuru kayısı
| Kg
|17,34
|17,34
|Güneş kurusu kesme
| Kg
|12,00
|12,00
|Endüstriyel kuru kayısı (3 kalite)
| Kg
|3,48
|3,48
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