Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 8,76-15,00 liradan satıldı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:38 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 8,76-15,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kuru kayısı
| Kg
|8,76
|15,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|6,00
|6,00
|Elek altı kuru kayısı
| Kg
|4,70
|4,70
|Kesmelik kuru kayısı
| Kg
|5,50
|5,50
Süper Loto 25 milyon lira devretti Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu Eşini aldatan Masterchef jüri üyesi Somer Sivrioğlu, sevgilisiyle görüntülendi Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu