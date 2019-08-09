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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 8,76-15,00 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda kuru kayısının kilogramı 8,76-15,00 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Kuru kayısı Kg8,7615,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg6,006,00
Elek altı kuru kayısı Kg4,704,70
Kesmelik kuru kayısı Kg5,505,50
Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:38 Kaynak: AA
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