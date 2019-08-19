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Malatya Ticaret Borsası

34 dakika önce

Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,72 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Jumbo kayısı Kg19,7219,72
Kuru kayısı Kg3,4812,00
Endüstriyel kuru kayısı Kg2,604,03
Kesilmiş kuru kayısı Kg9,579,57
Malatya, Jumbo, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:32 Kaynak: AA
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