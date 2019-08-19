Malatya Ticaret Borsası
34 dakika önce
Malatya Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,72 liradan satıldı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:32 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda jumbo kayısının kilogramı 19,72 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
| Jumbo kayısı
| Kg
|19,72
|19,72
|Kuru kayısı
| Kg
|3,48
|12,00
|Endüstriyel kuru kayısı
| Kg
|2,60
|4,03
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|9,57
|9,57
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