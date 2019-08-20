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Malatya Ticaret Borsası

1 saat önce

Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 14,43 ila 18,50 liradan satıldı.

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Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 14,43 ila 18,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜrünMiktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
Gün kurusu kayısı Kg14,4318,50
Kuru kayısı Kg3,0019,23
Şekerpare kayısı (2 nolu) Kg15,9521,17
Kesilmiş kuru kayısı Kg9,5611,31
Malatya, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:18 Kaynak: AA
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