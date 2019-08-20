Malatya Ticaret Borsası
1 saat önce
Malatya Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 14,43 ila 18,50 liradan satıldı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:18 Kaynak: AA
Ticaret Borsası'nda, gün kurusu kayısının kilogramı 14,43 ila 18,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
| Ürün
|Miktar
| En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Gün kurusu kayısı
| Kg
|14,43
|18,50
|Kuru kayısı
| Kg
|3,00
|19,23
|Şekerpare kayısı (2 nolu)
| Kg
|15,95
|21,17
|Kesilmiş kuru kayısı
| Kg
|9,56
|11,31
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